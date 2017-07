Vengono dagli abissi del mare, interpretano animali marini fantastici dagli abiti azzurro cielo, passeggiano lungo la suggestiva Cala di Palermo. Sabato 29 luglio alle 18,30 alcuni artisti della compagnia Teatro del Fuoco sfileranno per il Daylight, un momento di intrattenimento spettacolare che si carica di molteplici significati simbolici, dove artisti con costumi ispirati a paguri del mare cattureranno l’attenzione dei passanti alle porte del regno del mare. La passeggiata segue l’itinerario pedonale cittadino della Cala di Palermo, per annunciare che a breve, il 1 agosto, con gli altri elementi della compagnia, gli artisti saranno in scena al Castello a Mare per festeggiare il 10° anno di danze con il fuoco per celebrare la vita.

Limite tra il regno della terra e quello del mare

Abiti azzurro cielo, trampoli vertiginosi, campanelli dal suono melodioso per una parata Teatro del Fuoco Daylight che quest’anno segna il limite tra il regno del mare ed il regno della terra, un percorso ideale che attraversa due regni dai grandi contenuti artistici. Le tappe delle parate di questi ultimi anni a Palermo non sono scelte a caso: I Quattro Canti di Città lungo il percorso UNESCO nel 2016 – anche comunemente chiamati Teatro del Sole – e le porte del mare nel 2017 rappresentano infatti la centralità della Città di Palermo, città della cultura.

La vivace ed energica compagnia di artisti internazionali darà così un originale assaggio di quello che succederà sul palcoscenico dell’incantevole sito archeologico del Castello a Mare martedì 1 agosto alle ore 21.30. L’obiettivo della parata, oggi così come dieci anni fa, è quello di creare l’occasione per lo sviluppo turistico della città, che oggigiorno vive il suo miglior momento ed è top destination del turismo internazionale, facendo sistema intorno a un evento di alto valore culturale. Appuntamento dunque alle ore 18.30 lungo la zona pedonale per incontrare meravigliosi animali marini del Teatro del Fuoco.