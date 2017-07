Nel corso dell’incontro avvenuto ieri pomeriggio in Prefettura fra la Tecnis ed RFI, il Commissario dell’Azienda, Saverio Ruperto, ha comunicato che a partire dal 24 luglio riprenderanno a ritmo regolare i cantieri dell’anello ferroviario, con particolare riferimento a via Emerico Amari, via Lazio e all’area portuale.

All’incontro hanno preso parte anche l’Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e urbana, Emilio Arcuri, il Capo Area della riqualificazione urbana e delle infrastrutture, Mario Li Castri, oltre alle Organizzazioni Sindacali.

No a nuove concessioni e proroghe

“Prendiamo atto di quanto dichiarato dall’Azienda – dichiarano il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore Emilio Arcuri – ma, allo stesso tempo, non possiamo che condividere con i Sindacati le preoccupazioni e la richiesta di attenta vigilanza sulla corretta e spedita esecuzione dei lavori”.

Durante l’incontro, Arcuri ha dichiarato anche che “nessuna concessione per nuove aree sarà data, né proroghe per le aree attualmente occupate, se non registreremo un ritmo di esecuzione dei lavori adeguato a porre fine ai disagi subiti dalla città e dai cittadini”.