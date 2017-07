Andreas Muller, il vincitore del talent show “Amici 16”, e le cantanti Shady e Federica Carta, anche loro nella squadra di Maria De Filippi, sono i protagonisti della seconda notte bianca, di Forum Palermo che si terrà giovedì 20 luglio. L’appuntamento con le tre giovani promesse dello spettacolo e alle ore 16.30 a piazza Fashion. I negozi della galleria del centro commerciale rimarranno aperti fino a mezzanotte per permettere ai visitatori di effettuare lo shopping dei saldi estivi.

Il ballerino e le due cantanti divideranno il palcoscenico del centro commerciale per regalare, ognuno a proprio modo, emozioni ai fan. Ad aprire la sessione pomeridiana, condotta da Beppe Schillaci, un mini live di Federica Carta e Shady, le due giovani artiste, oltre al fimacopie dei loro cd appena usciti e alle foto, eseguiranno per la gioia dei giovani fan alcuni brani dei loro album. Federica proporrà Dopotutto, Ti avrei voluto dire e Attraversando gli anni, mentre Shady intratterrà il pubblico con Je N’ai Marre, Come Next To me, Louboutin e Stay Home.

Federica Carta, nata a Roma nel 1999, è una delle rivelazioni canore di Amici, il suo album d’esordio (Universal Music Italia) già disco d’oro è prodotto da Andrea Rigonat (chitarrista e marito di Elisa), l’uscita del disco è stato anticipato dai singoli Dopotutto e Ti avrei voluto dire, 12.000 le visualizzazioni su YouTube, 500mila i follower su Instagram.

Shady Fatin Cherkaoui, figlia di migranti marocchini nata a Milano nel 1995, studia ingegneria del suono alla SAE di Milano, scuola per tecnici del suono ed esperti di produzione musicale. Tra i suoi generi preferiti: il future bass, il synth pop e l’electro. Il 26 maggio è uscito il suo primo EP di debutto su etichetta Belive Digitali, prodotto da Boosta dei Subsonica. Ha iniziato a cantare in tenerissima età, come dimostra la partecipazione a Lo Zecchino d’Oro nel 1998.

Mentre il ballerino Andreas Muller, nato a Singen in Germania, vincitore della sedicesima edizione del talent e che ha commosso l’Italia intera dedicando il premio a Daniel, il fratello disabile, che lo ha incoraggiato ad intraprendere questa carriera, sarà sul palco per una breve intervista col pubblico e per concedere ai suoi numerosi fan foto e autografi. Andreas ha vinto la puntata finale di Amici sfidando il cantante Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, che sarà ospite di Forum Palermo lunedì 31 luglio.