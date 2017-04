L’assessore Giusto Catania, con una nota formale inviata al Sindaco Leoluca Orlando, ha rassegnato le dimissioni da Presidente della Commissione elettorale comunale.



“Le scelta è dettata esclusivamente da ragioni di opportunità politica, infatti non c’è alcun obbligo di legge – sottolinea Catania – ma non posso essere candidato al consiglio comunale e contemporaneamente presiedere i lavori della commissione che sovrintende alla nomina degli scrutatori e al buon andamento delle elezioni.”

Il Sindaco Leoluca Orlando, apprezzando la sensibilità dell’assessore Catania, lo ha ringraziato per il lavoro fatto in commissione elettorale: “in questi anni la commissione elettorale – dichiara Orlando – ha operato con la massima trasparenza scegliendo sempre di procedere alla nomina degli scrutatori attraverso il sorteggio e ha lavorato con scrupolo per garantire a tutte le cittadini e i cittadini l’accesso ai servizi per esercitare il diritto al voto.”