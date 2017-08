ITALA (ME) – Scoperta pericolosa discarica di amianto

La Polizia metropolitana, in collaborazione con i Carabinieri di Scaletta Zanclea e con i

responsabili del Dipartimento Ambiente di Palazzo dei Leoni, hanno portato a termine

un’operazione di controllo ambientale che ha permesso di individuare la presenza di una

discarica abusiva ricadente in un terreno privato in contrada Tavoliere del Comune di Itala.

Numerosi i cumuli di rifiuti presenti tra i quali lastre di amianto altamente pericolose per la

salute pubblica.

Le operazioni di raccolta, bonifica e smaltimento speciale sono stati affidati dallo stesso

proprietario del terreno ad una ditta autorizzata che ha provveduto al ripristino dello stato

dei luoghi.

Sono purtroppo ancora numerosi i siti utilizzati in modo illecito da privati che abbandonano

materiale pericoloso che andrebbe trattato secondo le disposizioni di legge; in tal senso

prosegue l’azione degli agenti della sezione Ambiente della Polizia metropolitana per

garantire il controllo del territorio provinciale e reprimere ogni azione illegale legata al

mancato rispetto delle norme ambientali.