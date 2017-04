Confintesa Catania ha indetto una conferenza stampa che si terrà giovedì 6 aprile presso la sede del Sindacato, per esprimere solidarietà ai lavoratori del Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, esposti ad amianto e per sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto come “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

La denuncia presentata il 16 dicembre 2014 testimoniava, attraverso la presentazione di analisi eseguite nel corso degli anni 2011-2013, come i lavoratori dello stabilimento fossero esposti a fibre di amianto. Pertanto, dopo aver sollecitato le Autorità ad effettuare i dovuti accertamenti, il Tribunale di Catania ha accolto le istanze di CONFINTESA F.P. e si andrà finalmente in dibattimento.

Nel corso della conferenza, verrà letto ed esplicitato il Provvedimento Giudiziario.

Alla conferenza prenderanno parte Claudia Ratti, Segretario Generale CONFINTESA F.P., Giuseppe Piccione, Segretario Generale CONFINTESA F.P. Sicilia, Rosario Crisci, Segretario Generale CONFINTESA F.P. Catania e l’Avvocato Cristiano Leonardi.