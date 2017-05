Shannon Elizabeth è nata a Houston, in Texas, da Gerald Edward Fadal (di origini libanesi e siriane[1]) e Patricia Dianne Abbott (che vanta ascendenze inglesi, tedesche e cherokee). Frequentando il liceo di Waco, sempre in Texas, era molto interessata al tennis, tanto da pensare seriamente di intraprendere la carriera sportiva. Dopo il diploma ha lavorato come modella e successivamente nel cinema; nell’agosto del 1999 ha posato nuda per la rivista Playboy. Dopo essere apparsa in un celebre spot pubblicitario e aver partecipato per molto tempo a numerose trasmissioni televisive in qualità di ospite, ha debuttato sul grande schermo in un piccolo ruolo nel film indipendente Blast (1996). Il suo esordio ad Hollywood avvenne nel 1997 con Jack Frost.

Due anni dopo, notata per la sua bellezza, prese parte al comico American Pie in cui celebre rimase la scena in cui si tolse la maglietta e rimase in topless, che venne paragonata a quella del film Basic Instinct in cui Sharon Stone accavallò le gambe. Nel 2000 ha partecipato alla parodia Scary Movie, ma al termine di questa pellicola decide di dare una svolta alla sua carriera e di rinunciare al ruolo di “bella ma stupida”. Entrò quindi nel cast dell’horror I tredici spettri (2001), ma nello stesso anno non rinunciò al fascino della commedia accettando un ruolo leggero ne I gattoni. Dopo tre anni di lontananza dal cinema ha interpretato nel 2004 l’horror Cursed – Il maleficio. Shannon Elizabeth è la star, insieme all’attore e cantante Marques Houston, della serie televisiva Cuts, in onda sulla UPN.

GUARDA LA GALLERIA