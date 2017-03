La III edizione del Festival Indipendente di Cinema Breve “Via dei Corti”, promossa dalle associazioni Gravina Arte e No_Name si svolgerà a Gravina di Catania dal 13 al 17 dicembre 2017.

Il Festival “Via dei Corti” gode del patrocinio del Comune di Gravina di Catania e riconferma, dopo i successi delle precedenti edizioni il giornalista Cirino Cristaldi come direttore artistico.

L’edizione 2017 è dedicata a un tema molto delicato e attuale, “Ambiente e cambiamenti climatici”, perché anche i film devono trasmettere la necessità di lasciare alle generazioni future un mondo etico e sostenibile.

“Ringrazio il Comune di Gravina di Catania e le Associazioni Gravina Arte e No_Name – dichiara Cristaldi – siamo entusiasti per questa terza avventura ai piedi dell’Etna, che per la prima volta ci vedrà impegnati per cinque giorni e non più quattro. Ciò dimostra che il nostro lavoro è premiato e l’interesse nazionale è in crescita. Le novità saranno tante e non possiamo svelarle tutte al momento, ma desidero anticipare che nella prossima edizione di dicembre esordiranno due specifici concorsi: uno dedicato ai corti d’animazione, uno ai documentari.

Durante il Festival Via dei Corti 2017 oltre la proiezione dei film con carattere narrativo, documentario o sperimentale, si disputeranno cinque concorsi cinematografici, mostre, proiezioni, retrospettive, presentazioni di libri e la consueta e immancabile sezione Campus che vedrà come protagonisti importanti registi, attori, produttori, scrittori ed editori.