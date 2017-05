A partire dal primo giugno tornerà a percorrere le strade interne del quartiere San Giovanni Apostolo (ex CEP) la linea 513, il cui percorso era stato modificato per motivi di sicurezza. Ha avuto, infatti, esito positivo il sopralluogo realizzato congiuntamente dai tecnici del Comune e dell’Amat con quelli della Regione, cui spetta proprio la vigilanza sulla sicurezza. Dopo i rilievi mossi in precedenza, il Comune è, infatti, intervenuto realizzando una rotatoria in via Luigi Cosenz ed eliminando ogni situazione di pericolo.

Il percorso

Entro poche settimane, necessarie per l’installazione della segnaletica, la linea 513 svolgerà quindi il proprio percorso lungo le vie: