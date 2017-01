SCIACCA – Situazione difficile a Sciacca, messa in ginocchio da una nuova alluvione. Raffiche di vento e pioggia non danno tregua alla città dell’agrigentino, che solo due mesi fa era stata colpita da un’altra violenta alluvione, di cui è stata vittima Vincenzo Bono, che risulta ancora disperso.

A causa delle forti piogge e dello straripamento dei torrenti Foggia, San Marco e Cansalamone, è stato interrotto il tratto della strada statale 115. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono arrivati le forze dell’ordine insieme a personale dell’Anas.

Non sono stati segnalati danni alle persone. La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono costantemente al lavoro per effettuare dei sopralluoghi nelle zone che presentano maggiori criticità. Intanto il sindaco Fabrizio Di Paola, ha lanciato un appello ai suoi cittadini per invitarli alla massima prudenza e a non uscire di casa