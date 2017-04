Incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. E’ questo l’obiettivo del primo bando non competitivo pubblicato dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, avalere sulla nuova programmazione del Programma Operativo Regionale PO FESR 2014 – 2020, per il recupero di alloggi sociali di proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP.

Il bando, la cui dotazione complessiva è pari a circa 42 milioni di euro, è rivolto ai nove Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) distribuiti sull’intero territorio regionale che potranno presentare proposte progettuali contenenti interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e recupero delle strutture già in disponibilità agli IACP per incrementare gli alloggi da assegnare ai soggetti che, a vario titolo, si trovano in una condizione svantaggiata o di disagio sociale.

Si va da interventi di riqualificazione degli immobili, all’adeguamento e il miglioramento dell’impiantistica, al superamento delle barriere architettoniche, all’efficientamento energetico degli edifici o ancora alla

rimozione di materiali nocivi e pericolosi. Gli interventi potranno inoltre prevedere la creazione di spazi socio-

educativi, ricreativi , sportivi e culturali in favore dei soggetti beneficiari degli alloggi sociali.