Si svolgeranno alle 16 di mercoledì 6 settembre all’Hotel Savoia, in via Salvo D’Acquisto (vicino piazza Vittorio Emanuele II), a Monreale, i casting di “Miss Monreale 2017”, concorso moda e bellezza la cui finalissima si celebrerà sabato 9 settembre nell’ambito di “I Love Monreale”, manifestazione patrocinata dal Comune di Monreale e promossa dalla “Vanity Models e Management” di Francesco Pampa e dalla “MaxServices” di Massimiliano Vicari, in programma venerdì 8 e sabato 9 settembre nelle principali piazze della cittadina normanna.

Come presentarsi al casting

In premio, per la prima classificata una collana di perle australiane di mm. 11,30, con chiusura in oro 18 carati (valore 1.400 euro),offerta da Cipolla Gioielli.

Tutte le ragazze interessate, di Monreale e della provincia di Palermo, di età compresa tra i 13 e i 24 anni, dovranno presentarsi con abito aderente e tacchi, portando una fotocopia del documento d’identità (anche quella di un genitore, nel caso di minore).

Un’occasione, per quante aspirano a fare parte questo mondo, di farsi notare per provare a calcare le passerelle di moda di respiro anche internazionale.