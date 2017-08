Una chiamata anonima alla linea 113 da una cabina telefonica. C’è una voce maschile che lancia l’allarme: una bomba al McDonald’s di Via Leonardo Da Vinci, vicino via della Regione Siciliana.

I momenti di panico

E’ successo ieri sera, intorno alle 22, a Palermo, ad un orario in cui il locale è, ovviamente, molto frequentato. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i militari del nucleo radiomobile, coadiuvati dalle unità cinofile. Le autorità hanno controllato se fosse realmente presente un ordigno esplosivo, ma hanno fortunatamente avuto modo di verificare che si trattava di un allarme falso. Nel frattempo, all’interno del locale si era diffuso il panico tra i clienti, anche perché il titolare del locale ha dovuto far sgomberare completamente il fast food per permettere ai carabinieri di lavorare.

In ogni caso, è stata individuata la cabina telefonica da dove è partita la chiamata, ed è quella di viale Regione Siciliana.