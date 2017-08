A Palermo è allarme alga tossica. Su campioni d’acqua prelevati dall’ARPA nei tratti di mare corrispondenti alle località di Vergine Maria, Sferracavallo e Barcarello, è stato confermato il superamento dei valori limite di concentrazione di “Ostreopsis cf.ovata” e, dove già insistono i relativi divieti di balneazione, si consiglia di non sostare nelle immediate vicinanze come riportato nell’apposita segnaletica.

L’Amministrazione comunale renderà noto l’esito degli ulteriori campionamenti che verranno eseguiti dall’ARPA Sicilia.

Maggiori informazioni sul sito istituzionale del Comune di Palermo, all’indirizzo

https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=15343