Nel weekend, a Palermo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono stati impegnati in una serie di controlli alla circolazione stradale con attenzione alle violazioni commesse dagli automobilisti sorpresi alla guida di autoveicoli in stato di ebbrezza.

L’abuso di alcol costituisce una delle principali cause del triste fenomeno dell’incidentalità stradale, fenomeno questo che si acuisce proprio nel fine settimana dove la voglia di evasione e di divertimento dei giovani porta spesso ad abusi anche nel bere e nel porsi alla guida di veicoli sotto l’influenza dell’alcool o degli stupefacenti.

Due casi sopra 1.50 grammi per litro

Nel corso dei numerosi posti di controllo, dalla periferia al centro, sono stati sottoposti al test etilometrico numerosi conducenti di autovetture, ben diciotto, sono risultati positivi poiché il loro tasso alcolemico era superiore a 0.8 g/l ed in due casi, addirittura, superiore a 1.50 g/l.

Questi automobilisti sono stati deferiti in stato di libertà ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza, con il contestuale ritiro della patente di guida.

Altri sei automobilisti, invece, sono stati sanzionati amministrativamente poiché trovati in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcol, ma con tasso alcolemico compreso tra 0.5 g/l e 0.8 g/l. Anche in questo caso, vi è stato il ritiro della patente.