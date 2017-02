Da 25 giorni ad Aliminusa non funzionano i telefonini, l’Unione dei Consumatori avvia un’azione collettiva. Un disagio per gli utenti della zona che sono completamente isolati senza poter comunicare con gravi perdite economiche per numerose attività commerciali del piccolo paese in provincia di Palermo.

“Continuiamo a registrare – dichiara il presidente Manlio Arnone – numerose denunce da parte di utenti che da quasi un mese sono senza la possibilità di utilizzare i telefonini, un guasto diffuso che riguarda tutte le compagnie telefoniche abbiamo sollecitato e stiamo raccogliendo le istanze per avviare un’azione collettiva per il recupero dell’indennizzo dovuto, chi vuole può chiamare la nostra sede di Termini Imerese al numero 0919439038 o contattarci tramite il nostro sito: http://www.unionedeiconsumatori.it”.