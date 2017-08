Cibo, Terra, Salute: cause, effetti e relazioni

Il 22 Agosto 2017, dopo appena un anno, torna a Catania il Dr. Vasco Merciadri, membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus (AssoVegan) , in un incontro dibattito medico scientifico.

Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa nel 1977, il Dr. Merciadri si specializza in Igiene e Medicina Preventiva, omeopatia, medicina naturale e iridologa. Da molti anni tiene in Italia e all’estero incontri su medicina naturale, yoga e alimentazione.

L’obiettivo primario della tavola rotonda organizzata da Veg Sicilia è promuovere un’informazione critica, scientifica e approfondita e dare, a chi è interessato, gli strumenti per acquisire conoscenza e raggiungere consapevolezza in merito a temi molto importanti e fondamentali per ognuno di noi: cibo, terra, salute e ambiente.

Negli ultimi 15 anni i casi di malattie sono nettamente aumentanti e dinnanzi a queste evidenze in tanti cominciano a domandarsi perché ciò accade. In questa ottica l’Associazione catanese sta creando una rete di esperti siciliani, medici e nutrizionisti, accuratamente selezionati, che possano dare delle linee guida in merito a nutrienti e benefici di ogni alimento per evitare carenze o eccessi nutrizionali.

Veg Sicilia porta avanti un progetto di educazione alimentare sana e cruelty free per le scuole elementari, di laboratori alimentari Veg in collaborazione con l’Asp di Catania e i medici dell’azienda sanitaria, di corsi di cucina vegan( perché il cambiamento inizia dal piatto), di incontri dibattiti medico-scientifici e tanto altro ancora.

Il dott. Vasco Merciadri si confronterà, per la seconda volta in due anni ospite di VegSicilia, al tavolo con altri illustri relatori esperti e medici siciliani sul tema del CIBO, della TERRA e della SALUTE in merito alle cause, agli effetti e alle relazioni tra persone prodotti e ambiente.

Alcuni nomi presenti alla tavola rotonda oltre al Dr.Merciadri

– Dr. Salvatore Coco – Medico Omeopata. Esperto in Alimentazione

– Dr.ssa Bibiana Lucifora – Medico Chirurgo. Specialista in chirurgia dell’apparato digerente.

– Myra Luce Panascìa – Naturologa. Esperta in stile di vita Vegan e VegChef

modera gli interventi:

– Prof. Paolo Guarnaccia – Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A). Università degli Studi di Catania

E’ stata predisposta un’area espositiva di aziende agricole o produttrici di prodotti locali.

LOCATION

Borghetto Europa, P.zza Europa, Catania

ORARI

Dalle 17: 00 alle h.21:00

INGRESSO GRATUITO

PROGRAMMA

17.00

Registrazione Partecipanti e Saluti del Sindaco di Catania

17.15 – 17.30

– Lucia Pennisi: Presidente Ass.ne Veg Sicilia

“Vivere Veg in Sicilia: si può e si deve”

17.30 – 17.50

– Paolo Guarnaccia : Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A). Università degli Studi di Catania.

“Ad ognuno la sua Terra. Relazione tra Cibo,Terra,Salute” (moderatore degli interventi)

17.50 – 18.15

– Salvatore Coco : Medico Omeopata. Esperto in Alimentazione –

“I Sei Alimenti”

18.15 – 18.40

– Bibiana Lucifora : Medico Gastroenterologo. Specialista in chirurgia dell’apparato digerente.

“Il cervello alimentare” : neurofisiologia del comportamento alimentare

18.40 – 19.20

– Vasco Merciadri : Medico Esperto in Alimentazione Vegan.

“Alimentazione, Salute, Consapevolezza”

19.20 – 19.45

– Myra Luce Panascìa : Naturologa. Esperta in stile di vita Vegan e VegChef “Vegan in cucina: consigli utili per una alimentazione equilibrata, nutriente, gustosa e colorata”

19.45 – 20.15

Dibattito – Conclusione

Saluti Finali

Orari Area Espositiva

17.00 – 21.00

Organizzato da VEG SICILIA | ASSOCIAZIONE VEGETARIANI E VEGANI SICILIANI

Per informazioni scrivi a info@vegsicilia.it o visita il sito www.vegsicilia.it