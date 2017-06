PALERMO – Continuano i controlli notturni della Polizia Municipale sui

locali di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli agenti del Caep, il nucleo addetto ai controlli sulle attività

produttive, hanno eseguito degli accertamenti in via dello Spezio,

piazza Fonderia e piazza Garraffello, riscontrando delle irregolarità

sanzionate per un importo totale di circa diecimila euro.

In via dello Spezio, in un pub sono state riscontrate diverse

violazioni: somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

dopo le ore 24, mancata esposizione al pubblico delle tabelle

alcoliche e l’assenza dell’alcol test da mettere a disposizione degli

avventori, mancato rispetto del regolamento comunale dei dehors. Il

titolare inoltre non esibiva, perché sfornito, le certificazioni

sanitarie previste per la somministrazione di alimenti e bevande:

oltre alle sanzioni per un importo totale di circa ottomila euro, è

stato denunciato all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di

suolo pubblico.

I controlli sono proseguiti in piazza Fonderia, dove il titolare di un

altro pub è stato sanzionato per un importo totale di circa 1.200 euro

per violazioni riscontrate al regolamento dei dehors e per mancanza di

certificazione sanitaria idonea alla somministrazione.

Infine in piazza Garraffello, su tre pub visitati dagli agenti, due

sono risultati regolari, mentre al terzo locale è stato contestato

l’utilizzo delle prestazioni lavorative di un dipendente senza un

contratto di lavoro.-