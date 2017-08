RAVANUSA (AG) – Reduce dai Campionati mondiali di Londra, primo atleta siciliano a parteciparvi dopo ben 26 anni (Antibo, Tokio 1991 n.d.r.) Ala Zoghlami sarà ai nastri di partenza del 25° Trofeo podistico ACSI Città di Ravanusa, in programma nella cittadina dell’agrigentino mercoledì 16 agosto.

Campion italiano nei 3000 siepi

Per l’atleta del Cus Palermo, campione italiano nei 3000 siepi, si tratta della prima uscita ufficiale dopo la competizione iridata che lo hanno visto sfiorare per soli 32 centesimi l’ingresso in finale. Migliore dei suoi colleghi italiani (e terzo assoluto degli europei) nella prima batteria di qualificazione Ala Zoghlami ha anche migliorato il suo PB nei 3000 siepi facendo segnare il tempo di 8’26’’18.

A Ravanusa l’allievo di Polizzi se la dovrà vedere con altri due azzurri Giuseppe Gerratana e Carmelo Cannizzaro entrambi allenati da Salvo Pisana; entrambi modicani, il primo in forza all’Aeronautica Militare, ha di recente ritoccato il proprio PB nei 3000 siepi e ha già vinto a Ravanusa nel 2012 e nel 2013.

Cannizzaro è atleta giovane ed emergente, tesserato per la Running Modica, ha chiuso, di recente, al quarto posto la finale dei 2000 siepi agli European Youth Olympic Festival, disputati in Ungheria. Start list arricchita anche da due atleti africani, il ruandese Pontien Ntawuyirushintege 29 anni, atleta tesserato per l’Atletica Terni e il keniano Sammy Kipngetich, stessa società di appartenenza ma più giovane di tre anni del compagno di squadra.

La manifestazione del 16 agosto è organizzata dall’ACSI Sicilia con la collaborazione della Pro Sport Ravanusa, della Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana, del Comune di Ravanusa, della Fidal e dell’azienda Cuttitta. Due le gare in programma, quella di 6 chilometri riservata ai master e la gara dei top di 8 chilometri, con la novità del montepremi per i primi 20 classificati.