Ventisei anni dopo Salvatore Antibo e l’edizione del 1991 di Tokyo, un atleta Cus Palermo viene convocato dalla Nazionale italiana per i Mondiali di Atletica Leggera.

Zoghlami, campione italiano

Ala Zoghlami, dopo il titolo di Campione italiano ci regala la gioia più bella. Ancora nel Mezzofondo, questa volta nei 3000 Siepi, ancora un talento allenato da Gaspare Polizzi. Una pianificazione fantastica e dei frutti che col tempo non tardano ad arrivare, stagione dopo stagione.

L’Atletica Leggera è uno Sport che non lascia spazio ad incertezze: il tempo o il metro sono due parametri indiscutibili e per sognare devi lavorare con ogni muscolo del tuo corpo ed ogni grammo di forza di volontà della tua anima. Per tutti questi motivi la convocazione di Ala Zoghlami con la maglia della Nazionale Italiana, per i Campionati Mondiali di Atletica Leggera, in programma a Londra dal 5 al 13 agosto, regala a tutto il Cus Palermo profonda gioia e senso di orgoglio.

Un altro talento siciliano vola ai Mondiali

Il loro tecnico, Gaspare Polizzi, arricchisce una bacheca ed un palmares che hanno in pochi, in Italia e non solo. Un altro cussino, un altro talento siciliano, vola ai Mondiali con la maglia azzurra. Il colore che accende la nostra passione, insieme ai tre che ci fanno battere il cuore ogni giorno. L’impatto mediatico di questa edizione della massima competizione al Mondo per l’Atletica, seconda solo alle Olimpiadi, sarà enorme.

Londra 2017, infatti, a meno di clamorose sorprese future, sarà l’epilogo della carriera di Usain Bolt, il più grande atleta di tutti i tempi. Per questo motivo, potrebbe essere, per numero di spettatori, follower e presenze, l’edizione dei record. Esserci per il Cus Palermo vuol dire potersi affacciare e far parte, ancora una volta, dell’elite dell’Atletica Leggera mondiale. Grande, immenso risultato per lo sport palermitano e siciliano.

Raggiunto l’obiettivo stagionale

“Sono molto felice di partecipare al Mondiale, – ha dichiarato Ala Zoghlami – perché era l’obiettivo stagionale, insieme ai Campionati italiani. Ho lavorato tanto per arrivare a questo appuntamento, ma soprattutto per farlo con una condizione fisica ottimale, infatti ho passato quest’ultimo periodo in altura a Sestriere. Durante l’anno ci sono stati degli alti e bassi, ma sono riuscito sempre a rialzarmi più forte di prima, pensavo solo a migliorare e raggiungere i miei obbiettivi, la fatica alla fine passa in fretta”.

“Ho lavorato tanto per raggiungere questi piccoli traguardi ma non solo in questa stagione, ma anche tutti gli anni precedenti grazie ad un ottimo lavoro di Gaspare Polizzi. Questa stagione – continua – è un riscatto per quella scorsa, in cui a livello cronometrico ho fatto il mio, ma sul piano delle manifestazioni importanti ho sbagliato qualche scelta, In ogni caso va bene così, adesso si continua a lavorare per fare al meglio questo Mondiale dando il massimo dal primo metro all’ultimo”.