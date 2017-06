Un arresto e otto denunciati. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri sul lungomare dell?Addaura per reprimere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza da alcol.

I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo sono stati schierati in un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’abuso delle bevande alcoliche, specie per chi, dopo qualche bicchierino di troppo, si mette al guida diventano un pericolo per se stesso e per gli altri.

Una decina di Carabinieri a bordo di autovetture con insegne d’Istituto, dotate di etilometri sono stati posizionati in due diversi posti di controllo sul lungomare Cristoforo Colombo per verificare lo stato e le condizioni in cui guidavano i conducenti di decine di veicoli fermati.

Inseguimento sul lungomare Cristoforo Colombo

Il bilancio è di una persona arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e, contestualmente, denunciata per guida in stato di ebbrezza: si tratta di Andrea Lo Vasco, 24enne palermitano, che alla vista della paletta del carabiniere che indossava pettorina e berretto catarifrangente ha pensato bene di invadere la corsia opposta e tentare la fuga, mettendo in pericolo non solo l’incolumità del militare in strada, ma anche degli altri automobilisti. Dopo un breve inseguimento è stato fermato e portato in caserma: il ragazzo, dopo essere stato giudicato con rito direttissimo che ha convalidato l’arresto, è stato rimesso in libertà.

Altre otto sono state le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, previsto all’art. 186 del codice della strada: dopo il test, sono risultate tutte positive e con presenza di alcool superiore allo 0,8 mg/l.

Mentre 2 giovani ragazzi sono stati segnalati all’autorità amministrativa perché il tasso alcolemico risultava compreso tra lo 0,5 mg/l e lo 0,8 mg/l.