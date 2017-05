Tornano “I Classici in strada” con “Orlando Furioso. Le donne, le armi e gli amori”.

Attraverso le voci dei ragazzi e dei bambini della città, e degli studenti-detenuti, i grandi classici racconteranno le loro storie, in strada, dentro i quartieri storici o all’interno del carcere Ucciardone.

La manifestazione culturale, giunta alla quarta edizione, patrocinata dal Comune di Palermo, è supportata dall’Ufficio Scolastico Regionale-Ambito Territoriale Palermo, dall’Università e da scuole della città di diverso ordine e grado.

Il tema dell’anno è L’Orlando Furioso. Le donne, le armi, gli amori, dunque il confronto Oriente/Occidente, la guerra, il dialogo tra religioni, la follia e l’amore. I detenuti dell’Ucciardone lavoreranno sui medesimi temi attraverso la lettura e libera messa in scena del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

31 Maggio ore 19:00 – Centro S.Chiara (Ballarò) Orlando Furioso a cura degli

studenti dell’Istituto Comprensivo Nuccio/Verga

5 Giugno ore 19:00 Giardino delle rose – Viale Lazio. Orlando Furioso a

cura degli studenti della Scuola elementare ‘N. Garzilli’ e dell’ Istituto

Comprensivo ‘G. Marconi’

6 Giugno ore 19:00 – Casa di Reclusione Ucciardone Don Chisciotte: sogni di

giustizia a cura dei detenuti della casa di Reclusione (Ingressi su invito)

7 Giugno – ore 19:00 – Istituto Comprensivo ‘Pino Puglisi’ Via Panzera, 28

(Brancaccio) Orlando Furioso a cura degli studenti Istituto Comprensivo

‘Pino Puglisi’.

– ore 21:00 Orlando Furioso, via la Masa (Borgo Vecchio)

Gesta fuori di testa – Orlando Furioso a cura degli alunni dell’ Istituto

Comprensivo Politeama

8 Giugno ore 19:00 piazza Santa Chiara (Ballarò) Teatro Forum “Se il tuo

amore è sincero” – spettacolo interattivo sul tema della gelosia.

9 Giugno 19:00 partenza Torre di S. Nicolò (Ballarò) “Ariosto a Ballarò.

L’Orlando Furioso” Parata e spettacolo Itinerante, a cura degli studenti dei

Licei e Istituti superiori Cannizzaro, Catalano, Croce, Garibaldi, Medi,

Meli, Umberto, Vittorio Emanuele II, Ragusa Kyhoara. Dipartimento Culture e

società.

10 Giugno ore 9.30 Scuole in strada: performance, giochi e letture su

l’Orlando Furioso realizzate da docenti e studenti delle scuole in rete.

Asse arabo- normanno/c.so Vittorio