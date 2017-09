La giornalista, sommelier dell’olio e unica executive wine master donna della Sicilia Maria Antonietta Pioppo, porta il 9 settembre al museo Mandralisca di Cefalù la sua Masterclass “Abc dell’olio – Impariamo a degustare”

Tutto quello che avreste voluto sapere sull’oro verde, ma non avete mai osato chiedere. È un’occasione più̀ unica che rara l’appuntamento con “Abc dell’olio – Impariamo a degustare”, sabato 9 settembre alle 17,30 al museo Mandralisca di Cefalù, in via Mandralisca 13, all’interno della manifestazione Sicily food festival.

Tour del museo e prove di degustazione

Si inizierà con un tour del museo. Un archeologo racconterà, attraverso l’esame dei reperti, l’utilizzo e l’importanza dell’olio nell’antichità. Toccherà poi a Maria Antonietta Pioppo, presidente Fondazione italiana sommelier Sicilia, dare vita ad un focus sull’olio extravergine, con degustazione guidata di sei oli provenienti dalle principali cultivar siciliane. Guidati dalla sapiente voce e dalle preparate indicazioni della giornalista, si potranno così percepire odori, sapori e giusti abbinamenti.

Le aziende coinvolte saranno: Cinque Colli, Cutrera, Feudo Disisa, Mandranova, Tenuta Bastonaca, Titone. L’esperienza è aperta a non più̀ di trenta partecipanti ed è totalmente

gratuita. Per prenotare la gustosa lezione al sapore di olio siciliano si può telefonare al 334 577 2422 (Giulia Monteleone) o al 346 623 0530 (Maria Antonietta Pioppo). Per chi la volesse seguire su Facebook, Maria Antonietta Pioppo ha anche una fanpage denominata “lapioppo”, dove è possibile conoscere i segreti del mondo dell’alimentazione, del vino e non solo: www.facebook.com/lapioppowine master/.