E’ escalation di aggressioni negli ospedali siciliani: 47 casi di violenza in 5 anni, 15 solo nel 2016. A porre l’accento sulla questione il Movimento Cinque Stelle, attraverso le parole del deputato Francesco Cappello, che chiede a Gucciardi azioni immediate e forti per correre ai ripari.

“I dati in nostro possesso – afferma Cappello, componente della commissione Salute di palazzo dei Normanni – fotografano una situazione preoccupante e in costante peggioramento, se si pensa che nel 2012 c’è stata solo un’aggressione e 4 nel 2013. Di certo bisogna correre ai ripari. La commissione Salute ha assunto l’impegno di audire i dirigenti dei pronto soccorso di tutta l’isola, ma se non lo farà in tempi accettabili, andremo noi ad ascoltarli”.

Ma i deputati 5stelle non escludono ispezioni nelle aree di emergenza per indagare sul caos raccontato in questi giorni dalla stampa e delle attese infinite per una visita che arriva spesso dopo ore ed ore.

“Per non parlare – conclude il deputato grillino – degli ammalati parcheggiati in barella per tempi indefiniti, in attesa di un posto letto che non c’è. L’inerzia di questo governo non è più tollerabile. Se qualcuno parla di sanità modello in Sicilia, i fatti dicono che si tratta di modello terzo mondo”.