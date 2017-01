“Sette aggressioni in 4 mesi e un’azienda al collasso. Il direttore generale dovrebbe rivedere il funzionamento dell’intera organizzazione”. Cosi’ in una nota Calogero Coniglio, segretario territoriale e coordinatore nazionale della Fsi-Usae, Federazione Sindacati Indipendenti aderente alla Confederazione Unione Sindacati Autonomi Europei, in merito alle aggressioni avvenute al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania.