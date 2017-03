Un’infermiera è stata aggredita all’ospedale Cannizzaro di Catania da un uomo di 27 anni, già in passato denunciato per rapina. L’uomo pretendeva di entrare con il passeggino nel reparto di Ostetricia per prelevare la figlia, cosa vietata dal regolamento dell’ospedale.

L’uomo ha colpito la donna con il passeggino, procurandole una frattura ad un polso e diverse escoriazioni, che probabilmente guariranno in 30 giorni. E’ stato arrestato da un agente di polizia in servizio al pronto soccorso dell’ospedale e trattenuto in camera di sicurezza. Il processo per direttissima si svolgerà domani.