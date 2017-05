I carabinieri hanno arrestato con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione Anthony Yehn Gaona Jemenez, 28 anni, e Gloria Ines Lopez Castenada, 54 anni, entrambi nati in Colombia ma cittadini spagnoli.

Dopo un’analisi effettuata su alcuni siti di incontri online, l’attenzione dei militari dell’Arma si è soffermata su un annuncio di una donna che informava la clientela di essere in un appartamento nella periferia di Mondello, oltre alla pubblicazione di foto “osé”.

I militari hanno deciso di organizzare un apposito servizio, posizionandosi nei pressi dell’abitazione e riuscendo a trovare una posizione idonea che permettesse di osservare l’ingresso senza essere scoperti.

E’ bastata un’ora di osservazione per documentare diversi clienti che salivano e scendevano ripetutamente dall’abitazione, non prima che Gaona Jemenez scendesse per prendere i contatti e pattuire la prestazione con i clienti.

Atteso l’ultimo avventore, è scattato il blitz in casa: oltre a numerosi sex toys e preservativi, la donna è stata trovata con 2.600 euro nella borsa, mentre l’uomo si era rifugiato in bagno.

A sorprendere ancora di più i Carabinieri è stata la donna trovata nella stanza da letto: era infatti la figlia della 54enne ad effettuare l’attività di meretricio.

I due arrestati erano da circa un mese in Italia ed erano pronti a partire l’indomani alla volta della Spagna insieme alla figlia. Sono stati arrestati in flagranza di reato per favoreggiamento della prostituzione, previsto dall’articolo 3 della legge Merlin.