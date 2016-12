A partire da lunedì 2 gennaio 2017 sarà possibile presentare le richieste di contributo ordinario per l’affido parentale e per l’affido eterofamiliare di minori, relative all’anno 2017. “Le richieste – fanno sapere dal Comune – possono essere presentate presso la sede dell’ufficio Affidamento Familiare di piazza Noviziato n°20/a, 1° piano, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12.00,rivolgendosi in segreteria.