Alessandro Savona, scrittore e architetto palermitano, sarà ospite del programma pomeridiano di Rai 1 “Parliamone… sabato”, condotto da Paola Perego, per discutere di affido di minori alle coppie omosessuali e del suo romanzo “Ci sono io” (in uscita il 16 marzo per Dario Flaccovio Editore) che racconta, fra l’altro, la sua esperienza come volontario nelle comunità alloggio. La trasmissione andrà in onda sabato 11 marzo.

A Savona, che sarà in studio in diretta insieme al suo compagno Massimo, sarà dedicato uno spazio di mezz’ora durante il quale verrà anche trasmesso un filmato di cui è protagonista Marco, il ragazzo oggi ventenne che cinque anni fa è stato affidato dal Tribunale per i Minori di Palermo a questa coppia gay, e che vive ancora con loro.

Marco ha trascorso sei anni in una comunità senza che nessuno decidesse di accoglierlo in famiglia fino a quando non sono arrivati Savona e il suo compagno.

Il romanzo “Ci sono io” è la storia di un viaggio-rapimento che vede protagonisti un adulto e un bambino. Quest’ultimo personaggio è ispirato a un bimbo di cinque anni nei confronti del quale l’autore ha prestato opera di volontariato e che poi è stato adottato da una famiglia eterosessuale. Alcuni dei loro dialoghi reali sono riportati in questo emozionante libro.