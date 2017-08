COMISO (RG) – Numerosi disagi per i passeggeri in partenza da Comiso lo scorso 11 agosto.

Il guasto

A causare l’annullamento di un volo dall’aeroporto di Comiso per Milano Malpensa, un guasto al sistema frenante dell’autobotte che garantisce il regolare rifornimento di carburante agli aerei in sosta. Il stato è stato poi riprogrammato per ieri alle 14.00.

Sono invece ripartiti in serata da Catania Fontanarossa, dove hanno potuto procedere al rabbocco del carburante, gli altri tre voli atterrati a Comiso – e con destinazione finale Pisa, Bruxelles/Charleroi e Londra/Stansted – che potevano contare su una riserva a bordo sufficiente a garantire lo scalo tecnico nell’Aeroporto di Catania Fontanarossa. I circa 160 passeggeri del Milano Malpensa sono invece stati riprotetti in vari alberghi della zona.

Avvio di un’indagine interna

Sull’episodio intervengono il presidente SOACO, Silvio Meli, e l’AD Giorgio Cappello che, scusandosi per i disagi arrecati ai passeggeri, annunciano una indagine interna per verificare le cause dell’accaduto.

“La realizzazione di un più ampio deposito carburante nell’Aeroporto di Comiso – hanno aggiunto Meli e Cappello – che possa garantire il necessario approvvigionamento agli aeromobili in transito è fra le priorità di questa governance: è infatti in avanzato stato di progettazione uno studio specifico che consentirà di realizzare un nuovo e più capiente deposito, di almeno 400 metri cubi rispetto all’attuale di 82 mc. che migliorerà ulteriormente lo standard di servizi offerti alle compagnie aeree”.