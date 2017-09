Lampedusa – Ben il 40% di passeggeri in più rispetto a tre anni fa. 31,2% di collegamenti in più con l’isola delle Pelagie. Questi i numeri resi noti dall’Associazione siciliana trasporti sull’Aeroporto di Lampedusa, dopo l’incontro tra la direzione generale della società e i vertici della controllata As Aeroservizi Spa, che gestisce l’aeroporto di Lampedusa.

Un grande momento di sviluppo

“L’aeroporto di Lampedusa vive un momento di sviluppo senza precedenti. I dati del triennio 2015-2017 relativi ai volumi di traffico dello scalo aereo hanno fin qui fatto registrare indici di sviluppo consistenti che si stimano ancora in crescita fino alla fine dell’anno”, ha detto l’ amministratore unico della società Ast Aeroservizi Spa Giovanni Amico.

Una meta ambita

E, dando un’occhiata ai social network e ai molti album di foto delle vacanze estive degli utenti, il dato non stupisce. Lampedusa, quest’anno, è stata davvero una meta molto ambita, dai siciliani, ma anche dagli stranieri: resta l’isola prediletta in cui trascorrere le vacanze estive, sia per le acque, così cristalline da far invidia ai Caraibi, sia per i vantaggiosi pacchetti vacanze che si trovano sul web e che consento di fare delle vacanze davvero…low cost!