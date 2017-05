Da sempre, per gli italiani, l’acquisto della casa è considerato uno dei principali obiettivi da raggiungere dopo aver trovato occupazione. E investire sul “mattone” viene ancora visto come un affare sicuro anche e sopratutto per chi un tetto sulla testa ce l’ha già.

Prezzi e mutui

Ma quanto costa acquistare oggi un appartamento? Dopo la crisi che ha investito il mercato immobiliare italiano ed europeo, le cose sono cambiate molto: dai prezzi alle tipologie di mutuo, che sono diventate sempre più flessibili, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori precari.

Secondo una stima di Tecnocasa, per acquistare un immobile ci vorrebbero in media circa 6 anni di stipendio.

Le differenze da Nord a Sud

Ovviamente la situazione cambia da città a città, e c’è un enorme divario se confrontiamo il Centro-Nord con il Sud. La città più cara rimane la capitale, anche se rispetto a qualche anno fa i prezzi sono scesi considerevolmete, sopratutto nell’ultimo anno. Nel 2016 erano necessari 10 anni di stipendio per acquistare casa a Roma. Subito dopo abbiamo Milano con 9 annualità.

Per chi abita a Palermo o vuole acquistare casa nel capoluogo siciliano i dati sono più confortanti: circa 4 anni di stipendio. Secondo i dati di Tecnocasa, la città siciliana si pone, dunque, in testa alla classifica delle città in cui è più vantaggioso investire nel mercato immobiliare.