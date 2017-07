L’Agenzia europea dell’Ambiente ha pubblicato il rapporto “Stato delle acque balneabili” riferito ai dati resi disponibili dagli stati membri per il 2016.

La qualità delle acque è infatti classificata quasi ovunque come “eccellente” tranne in alcuni punti dove è classificata “buona”.

I dati, che a livello Europeo riguardano il periodo 2005/2016, nel caso di Palermo sono invece riferiti al periodo 2010/2016.

“Questo rapporto conferma la bontà del lavoro svolto negli anni per il risanamento della costa – afferma il Sindaco Leoluca Orlando – Un lavoro fatto di tanti interventi strutturali piccoli e grandi, per intercettare gli scarichi abusivi e, soprattutto, per convogliare tutti gli scarichi fognari a depurazione.

Un lavoro ancora in corso, che consoliderà il risultato della balneabilità delle acque costiere di Palermo e che darà ulteriore risalto ai progetti per la fruibilità della costa in funzione turistica e di vivibilità”.

Per il Vice Sindaco ed Assessore al Mare e Coste, Sergio Marino, “anche l’Europa, come già aveva fatto il Ministero dell’Ambiente, sottolinea la qualità delle acque costiere e conferma la balneabilità della costa sud della città. Un motivo in più per superare gli scogli burocratici che fino ad oggi hanno impedito l’eliminazione del divieto di balneazione e che contiamo di ottenere per l’estate del 2018”.