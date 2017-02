MESSINA – Oggi si gioca una partita importante per la città di Messina: si vota la sfiducia al suo sindaco Renato Accorinti.

C’è chi da l’esito delle votazioni certo, a sfavore del primo cittadino e chi ritiene che la partita non sia per niente conclusa. La sfiducia dovrebbe passare con 27 voti favorevoli, che arriverebbero principalmente dal PD, dai Centristi e da NCD.

Accorinti, dopo essersi recato a Reggio Calabria, si è riunito ieri con il suo gruppo di assessori e collaboratori per definire la strategia da seguire e tracciare i punti fondamentali del suo intervento. Il sindaco dovrebbe tentare il tutto per tutto per evitare di lasciare la città in mano ad un commissario straordinario.

La seduta avrà inizio oggi, nell’aula consiliare, alle ore 17:00.