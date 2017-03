PALERMO – Sigilli a tre attività abusive, due persone denunciate per occupazione

abusiva di suolo pubblico e sanzioni per un importo totale di 15.000

euro sono il bilancio degli interventi eseguiti dagli agenti del

Caep – il nucleo di controllo attività produttive – della Polizia

Municipale.

La mancanza delle previste autorizzazioni, ha determinato la chiusura

di due negozi di ortofrutta, rispettivamente ubicati in via Bergamo ed

in via Aurispa ed un negozio di articoli casalinghi, con sede di

fronte quest’ultimo.

Le sanzioni

In via Bergamo, oltre alle sanzioni per un importo totale di 6.000

euro, la chiusura è scattata per un negozio di fruttivendolo,

definito dalla normativa vigente come esercizio di vicinato del

settore alimentare, per l’assenza di scia, (la segnalazione

certificata di inizio attività da presentare allo sportello attività

produttive) e della documentazione sanitaria, necessaria per la

manipolazione di prodotti destinati alla alimentazione umana.

Identico provvedimento, è stato effettuato in via Aurispa, ancora nei

confronti di un fruttivendolo che, oltre al provvedimento di chiusura

dell’esercizio per mancanza di autorizzazioni ed alle sanzioni di

6.000 euro, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per

occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nella stessa via, dai controlli di un’attività di vendita di articoli

casalinghi che esponeva la merce sul marciapiedi, è emerso la mancanza

della segnalazione certificata di inizio attività: inevitabile per il

titolare l’apposizione dei sigilli all’esercizio, una sanzione di

3.000 euro e la denuncia all’autorità giudiziaria per occupazione

abusiva di suolo pubblico.-