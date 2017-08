E’ il tema rovente di quest’estate: abusivismo edilizio e come combatterlo. Qualcuno, dopo la sfiducia del sindaco di Licata, ha chiesto esplicitamente che il lavoro del commissario nominato dalla Regione siciliana, prosegua il lavoro del sindaco in merito alle demolizioni, ma i pareri sull’abusivismo sono, evidentemente, molteplici e discordanti.

L’esempio di Bagheria

Il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, in conferenza stampa, a Palermo, avrebbe dichiarato: “Abbiamo presentato alla Procura di Termini Imerese un esposto sul regolamento approvato dal Comune di Bagheria, a guida cinquestelle, che blocca le procedure di demolizione degli immobili abusivi anche nelle zone di inedificabilità assoluta”.

Alcuni giorni fa il candidato alla presidenza della Regione dei Cinquestelle, Giancarlo Cancelleri, ha parlato della necessità di seguire, in tema di contrasto dell’abusivismo edilizio, l’esempio dell’amministrazione 5S a Bagheria. “La delibera approvata il 16 giugno scorso dal Consiglio comunale, su proposta del sindaco Patrizio Cinque, è una sorta di sanatoria mascherata – spiega Bonelli – Il regolamento, all’art.7, prevede la concessione del diritto di abitazione a chi ha commesso l’abuso o per i suoi famigliari, di fatto sospendendo le demolizioni, e va in contrasto con una norma regionale”.