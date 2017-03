I medici potranno mentire alle future mamme sulle malformazioni del feto per impedirne l’aborto. Sono queste le novità che provengono dal Texas, dove gli anti-abortisti hanno una solida rapresentanza nell’assemblea legislativa locale. Il Senato ha infatti appena approvato due leggi contro l’interruzione volontaria della gravidanza. La prima impedisce ai genitori di fare causa ai medici se questi nascondono gravi malformazioni del feto. La seconda obbliga i dottori ad assicurarsi della morte del feto prima di rimuoverlo. I due provvedimenti hanno provocato le proteste delle associazioni per i diritti delle donne, che sostengono come ora il personale medico sia “incoraggiato a negare informazioni necessarie ai genitori”. Il senatore repubblicano Brandon Creighton ha difeso le due leggi sostenendo che il loro scopo principale è quello di proteggere i medici dalle cause legali e dalle richieste di risarcimenti per danni.