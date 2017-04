Tre medaglie d’oro e una medaglia argento sono sufficienti alla società siciliana ASD Jppon Judo Special Boys per aggiudicarsi il terzo posto nella classific a generale di società e salire sul podio in occasione del 9° campionato Italiano di judo FISDIR”(Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi e Relazionali) che si è svolto domenica 2 aprile a Francavilla al Mare (CH) in Abruzzo.

Quanto sia alta l’attenzione alla disabilità ed in particolare per le persone con disabilità intellettiva e relazionale è testimoniata dalla forza espressa dal numero delle società, del sud del centro e del nord Italia, che quest’anno hanno partecipato alla gara nazionale. Dieci società del centro nord Italia ed una sola società del Sud Italia hanno così dato vita ad una manifestazione ricca di agonismo ed integrazione presso la palestra comunale di Valle Anzuca, per ribadire il pensiero che il judo si deve e si può faretutti insieme.

La ASD Jppon Judo Special Boys, unica società del sud Italia ha presentato quattro atleti tutti giunti a medaglia. Si confermano campioni italiani e medaglia d’oro gli atleti: Migliore Davide (Classe agonista -60 kg); Zarbo Gabriele (Classe agonista -55 Kg); Ippolito Gabriele (Classe promozionale -66 Kg). Medaglia d’argento per l’atleta Gliubiz zi Francesco (Classe agonista -55 Kg).

Un risultato che porta per il secondo anno consecutivo la ASD Jppon Judo Special Boys sul podio aggiungendo al medagliere regionale tre medaglie d’oro ed una medaglia d’argento e riconfermando parte dei campioni siciliani del 2016. Una affermazione del valore degli atleti e della preparazione sportiva curata dai Tecnici Federali della FIJLKAM: Gliubizzi Giampiero e Li Favi Angelo.

Una partecipazione che assume anche una connotazione forte perchè coronata dalle convincenti prestazioni sportive del teamche fanno sperare, anche in vista del prossimo Meeting Internazionale di Judo per Disabili che si terrà a Ravenna dall’11 al 14 maggio, ad una positiva prestazione di Davide Migliorepluricampione italiano FISDIR (Federazione Italiana sport Disabili Intellettivi e Relazionali) e Gabriele Zarbo, campione italiano 2013 e Vice campione Italiano 2016, già medaglie d’oro e atleti nazionali che hanno partecipato ai TRISOME GAMES che si sono svolte a Firenze a luglio del 2016.

Classifica Generale

1° – C.M. FIGHT ACADEMY

2° A.S. AJUDO CLUB 21 TORINO ONLUS

3° ASD JPPON JUDO SPECIAL BOYS

4°ASD JUDO CENTER PARMA

5° PEGASO ASTI

6° ASD JUDO RAVENNA

7° POL. MILANESE

8° P.H. BIELLESE

9° ASD SEKAI-BUDO

10° POL: DIS.FOLIGNO ASD SPORTINSIEME

11°KODOKAN GORDIANI