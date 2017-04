L’evento rappresenta una tappa di particolare interesse per tutti gli atleti paralimpici intellettivi e relazionali che praticano il tennistavolo. Un confronto in terra siciliana per l’aggiudicazione dei titoli di Campioni Italiani nelle diverse categorie in programma.

L’A.S.D. RADIOSA di Palermo, società paralimpica FITET (Federazione Italiana Tennistavolo), società Campione D’Italia 2016/2017, in collaborazione con il Comune organizza per la prima volta una competizione di livello nazionale. L’evento sportivo si terrà giorno 29 aprile dalle ore 9,00 alle ore 20,00 al “Palamangano” via Leornardo da Vinci n. 635. Una giornata interamente destinata al tennistavolo paralimpico con 60 atleti e 17 società sportive provenienti da tutto il territorio nazionale.

Cerimonia d’apertura

Dopo la cerimonia di apertura, alla presenza del primo cittadino Leoluca Orlando e degli esponenti del CIP Sicilia (Comitato Italiano Paralimpico Sicilia), della FITET SICILIA (Federazione Italiana Tennistavolo Sicilia) e della FISDIR (Federazione Italiana Sporti Disabilità Intellettive e relazionali) avranno inizio le gare di singolo e di doppio e la manifestazione si concluderà alle ore 20,00.