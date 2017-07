PALERMO – E’ vicino ormai l’insediamento dei 4o consiglieri eletti nelle scorse elezioni amministrative di giugno. La proclamazione potrebbe avvenire già dopo il Festino.

La proclamazione dopo il Festino

Salvo intoppi o ritardi dell’ufficio elettorale, si rinnoveranno, dunque, le cariche e gli attuali consiglieri non rieletti saluteranno Palazzo delle Aquile. Ad essere proclamati saranno il presidente di Sala delle Lapidi e dell’ufficio di presidenza. Si darà il via anche alla composizione dei nuovi gruppi consiliari. Quest’ultimo è un passaggio importante, in quanto sarà consequenziale la scelta dei membri che compongono le commissioni consiliari.

Formate le commissioni si potrà procedere alle elezioni dei loro presidenti e dare il via così all’attività del consiglio comunale