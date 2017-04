Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazione di promozione sociale “L’altra Sciacca” riguardo l’imminente scadenza del bando relativo alle Azioni Urbane Innovative (UIA).

“Rispondiamo molto volentieri all’appello dell’ing. Mario Di Giovanna circa la scadenza imminente del bando relativo alle Azioni Urbane Innovative (UIA), che, salvo proroghe, scade il prossimo 14 Aprile 2017 (vedi link).

La cosa ci tocca particolarmente da vicino sia per la possibilità di creare, finalmente, nell’ambito dell’Agenda Urbana Europea relativamente al settore della mobilità urbana sostenibile, la Greenway Ferdinandea, progetto già redatto insieme ai progetti in essere delle municipalità vicine di Menfi e Ribera, sia per riuscire a dare una vera svolta a un’idea che L’AltraSciacca accarezza da diversi anni.

Il bando è stato pubblicato nel mese di dicembre dello scorso anno e, come purtroppo succede spesso da noi, nessuno si è premurato di cogliere questa importante occasione. Ci sono ben 50 milioni di euro e parte di questi vanno anche alla mobilità urbana ed è sicuramente un’occasione da non perdere.

Ci uniamo, quindi, all’appello dell’ing. Mario Di Giovanna affinché il Comune di Sciacca colga questa opportunità, una delle ultime, secondo il nostro umile parere”.