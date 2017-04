CATANIA – Martedì 25 aprile, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione “Festa della Liberazione” è istituito il divieto di transito veicolare dalle ore 12 alle 23 in alcuni tratti di piazza Federico di Svevia.

In particolare, il divieto si riferisce al tratto del lato nord antistante la Chiesa di San Sebastiano (da via Castello Ursino ad angolo ingresso Chiesa) e al tratto del lato ovest compreso tra i civici 87 e 92.

Sono esclusi dal provvedimento i mezzi di soccorso in emergenza, i veicoli delle forze dell’ordine, quelli autorizzati e dei residenti diretti in garage.

Negli stessi tratti della piazza è istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, per tutti i veicoli eccetto che per quelli autorizzati.