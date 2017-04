Dal 28 aprile al 1 maggio, al Parco Archeologico di Selinunte, si svolgerà 1000 Beats, il più grande raduno per batteristi e percussionisti mai visto in Europa, organizzato con il patrocinio del Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani e del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano.

In 1000 Beats si terranno lezioni mattutine per studenti con maestri di fama internazionale e quattro esclusivi concerti serali aperti al pubblico.

Il programma

Venerdì 28 aprile si esibiranno JOJO MAYER ed i NERVE, il batterista svizzero pioniere della musica del XXI secolo, insieme alla sua band Newyorkese in un mix di elettronica, jazz e fusion per la inaugurazione del nuovo teatro da 1500 posti a sedere sulla collina orientale con vista sul Tempio di Hera, il Mare Mediterraneo e l’Acropoli.

Sabato 29 aprile, per il PIPER INNOVATION LAB ritroveremo sullo stesso palco i percussionisti e i batteristi più innovativi per la community di 1000 Beats. Special guest un astro nascente degli strumenti percussivi come la giovane batterista tedesca Anika Nilles.

Domenica 30 aprile, sarà la volta del SETTESOLI MASTER CONCERT un live imperdibile con Jojo Mayer e Chris Coleman, batteristi prodigio da “milioni di visualizzazioni” su YouTube e Leigh Howard Stevens definito dalla rivista TIME il più grande marimbista classico di sempre. A conclusione del concerto si svolgerà la speciale iniziativa sociale chiamata “Festa del Mediterraneo” in cui tutti i partecipanti si esibiranno in una improvvisazione collettiva per la pace ed il dialogo.

Infine, lunedì 1 maggio, il Gran Galà di musica classica con il Recital per percussioni e pianoforte con il pianista Philip Smith ed Evelyn Glennie, percussionista solista che ha calcato i teatri più famosi del mondo, esibendosi con i più grandi direttori di orchestra.

1000 Beats gode del patrocinio a titolo gratuito del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, del Comune di Castelvetrano e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Identità Siciliana.

Il Progetto

Il progetto 1000 Beats è un evento organizzato dalla Selinunte’s Academy con fondi interamente privati, in collaborazione con Settesoli e un ampio parterre di sponsor internazionali, che si svolgerà all’interno del Parco Archeologico di Selinunte.

Selinunte’s Academy

La Selinunte’s Academy è una associazione costituita da professionisti, partner istituzionali e commerciali che promuovono il patrimonio culturale attraverso eventi di grande levatura artistico-culturale, con l’obiettivo di incrementare l’attrattiva turistica.

Settesoli, sponsor culturale di 1000 Beats, è protagonista dell’ l’iniziativa “Settesoli Sostiene Selinunte”, progetto di raccolta fondi in favore del patrimonio archeologico selinuntino: settesolisotieneselinunte.it

Info

Per tutte le informazioni e le modalità di partecipazione all’evento è possibile visitare:

Website: www.1000-beats.com

Facebook: https://www.facebook.com/1000beatsevent/

Instagram: https://www.instagram.com/1000.beats

Twitter: https://twitter.com/1000beats17